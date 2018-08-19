СК начал проверку после гибели несовершеннолетнего зацепера на станции "Лось"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована проверка после того, как на крыше одного из поездом обнаружили тело без признаков жизни. Об этом передает Агентство "Москва".

"Личность несовершеннолетнего устанавливается. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося", – заявила старший помощник руководителя ведомства Елена Марковская.

Она также призвала родителей и учителей быть внимательнее к времяпрепровождению детей и регулярно проводить с ними профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге и железнодорожном транспорте.

В настоящее время остановка электропоездов по направлению в Москву на платформе восстановлена.

"Электрички возобновили остановку на платформе "Лось". Ранее электропоезда, движущиеся в Москву, не останавливались на посадку и высадку пассажиров. Теперь диспетчеры принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздание", – рассказали в пресс-службе магистрали.

Зацепер, по предположению экспертов, был поражен разрядом тока. На время работ экстренных служб организовано движение поездов по направлению в Москву по соседним путям. Это позволило не останавливать движение.

Ранее на крыше электрички возле станции МЖД "Лось" обнаружили тело человека.