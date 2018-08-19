На крыше электрички рядом со станцией "Лось" обнаружили тело человека

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На крыше электропоезда возле железнодорожной станции "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) нашли тело человека, передает Агентство "Москва".

"Неподалеку от станции "Лось" Ярославского направления МЖД на крыше электрички обнаружено тело без признаков жизни", – рассказал источник в экстренных службах столицы.

Помимо этого, он уточнил, что железнодорожники отключили линию электропередачи для того, чтобы достать труп. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.