СК начал проверку после падения подростков с крыши электрички на МЖД

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку по факту травмирования двух подростков после падения с крыши поезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Об этом Агентству "Москва" рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Лариса Марковец.

По предварительным данным, 13 февраля подростки 9 и 13 лет, следуя "зацепом" на крыше электропоезда со станции "Хлебниково" сорвались и упали вблизи станции "Водники".

"13-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, второй ребенок направлен в больницу с диагнозом "открытый перелом ноги", – сообщила Марковец.

На место инцидента выехала следственная группа. Устанавливаются обстоятельства и причин случившегося.

Ранее Роскомнадзор в результате совместной кампании с АО "Центральная ППК" заблокировал более 330 интернет-сообществ зацеперов с сентября 2016 года.