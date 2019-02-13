Поезд сбил двух подростков на Савеловском направлении МЖД

Поезд сбил двух подростков в районе станции Водники Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"На станции Водники Савеловского направления МЖД травмированы двое несовершеннолетних, один из них смертельно. Причина – переход железнодорожных путей в неустановленном месте", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

На место инцидента незамедлительно выехала следственная группа для осмотра места происшествия, установления очевидцев происшествия, выяснения условий жизни погибших детей, а также проведения иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне сообщалось, что в Воскресенске поезд, следовавший из Ташкента в Москву, насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел утром 12 февраля в районе остановочного пункта "Москворецкая" Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Мужчина попал под колеса поезда, когда переходил пути по пешеходному переходу, оборудованному светозвуковой сигнализацией. По версии следствия, мужчина, которому на вид было 60 лет, переходил пути на запрещающий сигнал светофора.