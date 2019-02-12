Поезд "Ташкент-Москва" насмерть сбил мужчину в Воскресенске

В Воскресенске поезд, следовавший из Ташкента в Москву, насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел утром 12 февраля в районе остановочного пункта "Москворецкая" Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). Мужчина попал под колеса поезда, когда переходил пути по пешеходному переходу, оборудованному светозвуковой сигнализацией.
По версии следствия, мужчина, которому на вид было 60 лет, переходил пути на запрещающий сигнал светофора.
В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливается личность погибшего.
Ранее в этот же день электропоезд насмерть сбил мужчину в районе станции "Белоозерская" Казанского направления. В МВД отмечали, что погибший переходил пути в неустановленном месте.
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