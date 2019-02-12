Электричка сбила мужчину в Подмосковье

В Московской области электропоезд насмерть сбил мужчину, переходившего пути в неустановленном месте. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел на станции "Белоозерская" Казанского направления. Погибшему было 60 лет.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Аналогичный инцидент произошел 9 февраля на станции "Подлипки-Дачные" Ярославского направления МЖД. Мужчина попытался залезть на платформу перед приближающейся электричкой. В результате он получил смертельные травмы.