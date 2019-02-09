Электричка насмерть сбила мужчину в Королеве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Подлипки-Дачные" Ярославского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва".

Поезд следовал во Фрязино из Москвы. При подъезде к станции оказался смертельно травмирован мужчина. По предварительным данным, он попытался залезть на платформу перед приближающимся транспортом. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Это не первый инцидент в феврале. 2-го числа электричка сбила мужчину около станции Отрадное Белорусского направления. Мужчина 1993 года рождения переходил пути в неустановленном месте.