Электричка сбила мужчину около станции "Отрадное" МЖД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пригородный электропоезд насмерть сбил мужчину в районе станции "Отрадное" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что погиб мужчина 1993 года рождения.

Отмечает, что он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, передает Агентство "Москва". На месте работают сотрудники полиции.