Поезда на Ярославском направлении МЖД в сторону области задерживаются

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"В настоящее время на Ярославском направлении МЖД из-за незапланированной остановки одной из электричек в пути задерживаются несколько пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону области", – говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной компании принимают все усилия для восстановления движения поездов.

Ранее несколько электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживались из-за оказания медицинской помощи пассажиру.

