Электрички Горьковского направления МЖД следуют мимо платформы Черное

Электрички Горьковского направления МЖД, следующие из столицы, не останавливаются на платформе Черное.
"Ночью при производстве хозяйственных работ произошло частичное повреждение платформы. Никто не пострадал. Для восстановления платформы был проведен демонтаж ее части с помощью специальной техники", – рассказали в пресс-службе МЖД.
Рабочие создают временные деревянные конструкции, чтобы быстрее возобновить посадку и высадку пассажиров. При этом поезда, следующие в сторону Москвы, останавливаются на платформе Черное по расписанию.
До соседнего остановочного пункта Заря запущен компенсационный автобусный маршрут.
Ранее сообщалось, что расписание экспрессов между Москвой и Калугой изменится в августе в связи с работами на перегоне Ерденево – Суходрев. 23, 24, 30, 31 августа маршруты экспрессов №7081/7082 и 7061/7062 сократят на участке Малоярославец – Калуга. Между городами запустят компенсационные автобусы отправлением в 10:10 и 11:30. Для проезда нужно будет предъявить билет или абонемент ЦППК.
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