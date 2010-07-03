Маршруты поездов Москва – Абакан изменятся из-за новых взрывов под Ачинском

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Пассажирские поезда между Москвой и Абаканом сегодня и завтра будут следовать по измененным маршрутам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

"Поезда номер 067 Абакан – Москва, номер 068 Москва – Абакан, номер 113 Абакан – Новосибирск, номер 114 Новосибирск – Абакан будут следовать измененным маршрутом через станции Красноярск и Саянская. Для пассажиров указанных поездов на участке Абакан – Назарово назначается дополнительный поезд номер 268", – сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что изменения связаны с приостановлением движения поездов на участке Ачинск-2 – Назарово Красноярской железной дороги. На расписание других пассажирских составов данная ситуация не повлияет.

Ранее в Ачинском районе ввели режим ЧС после серии новых взрывов на складе боеприпасов. Было принято решение об эвакуации населения на безопасное расстояние.