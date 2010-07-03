В Ачинском районе ввели режим ЧС после новых взрывов

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В пресс-службе районной администрации сообщили о введении режима ЧС регионального уровня в Ачинском районе Красноярского края, передает "Интерфакс".

Ранее сегодня сообщалось о том, что на одном из складов воинской части недалеко от деревни Каменка произошли несколько новых взрывов. Поступала информация о девяти пострадавших. Было принято решение об эвакуации населения на безопасное расстояние.

5 августа в хранилище воинской части рядом с деревней Каменка загорелись пороховые заряды к артиллерийским боеприпасам. После этого прогремели взрывы. Один человек погиб. За помощью врачей обратились 13 человек, четверо все еще остаются в больнице.

Из населенных пунктов в радиусе 15 километров эвакуировали более 16 тысяч человек.

