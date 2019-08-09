При взрыве под Ачинском пострадали девять человек

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Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось о новых взрывах на одном из складов воинской части недалеко от деревни Каменка Ачинского района. Первоначально сообщалось о пятерых пострадавших.

5 августа на одном из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. После этого прогремели взрывы.

Из населенных пунктов в радиусе 15 километров эвакуированы или самостоятельно уехали более 16 тысяч человек. На территории Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска объявляли режим ЧС.

Из-за ЧП один человек погиб. За помощью врачей обратились 13 человек, четверо еще остаются в больнице.

