На всей территории Ачинского района сняли режим ЧС

Вечером в среду на всей территории Ачинского района Красноярского края, где на складе боеприпасов в воинской части произошли взрывы и пожар, сняли режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте районной администрации.
Ранее зону ЧС сократили до деревни Каменка. Теперь же угроза полностью ликвидирована.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа. Один человек погиб, пострадали 12 человек, четверо из них все еще остаются в больнице. В 15-километровой зоне от эпицентра была организована эвакуация населения. Всего район покинули более 16 тысяч человек.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием.
В министерстве обороны заявили, что предварительной причиной произошедшего считают человеческий фактор. Сам арсенал подлежит расформированию. Общую стоимость боеприпасов, необходимых, чтобы восполнить уничтоженную партию, оценили в миллиард рублей.
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