Воздушное пространство Ачинска вновь открыто

11:40 (обновлено 06.08.2019 12:19)
11:40
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Фото: телеканал Оса
Воздушное пространство в районе горевшего военного склада под Ачинском в Красноярском крае снова открыто. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 километров в воздушном пространстве Ачинска, сняты", – сказано в сообщении военного ведомства.
Ранее в Минобороны уточнили, что пожар на военном складе был полностью потушен. Очагов открытого горения нет. Никакой угрозы для Ачинска и поселка Каменка арсенал не представляет, заявили военные.
Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошел 5 августа в воинской части под Ачинском на западе Красноярского края. За возгоранием последовали взрывы. Началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП. 12 человек обратились за медицинской помощью. Травмы, полученные пострадавшими, не представляют какой-либо угрозы для их жизни, отметил губернатор Красноярского края Александр Усс в эфире телеканала Россия 24. По его словам, "самое серьезное – это ранение глаза". Глава региона выразил надежду, что "глаз пострадавший сохранит".
Предварительной причиной ЧП в Минобороны РФ считают человеческий фактор. "Точнее скажут следственные органы и прокуратура", – подчеркнул замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Он добавил, что арсенал подлежит расформированию. Хотя детонация пороховых зарядов прекратилась, угроза подрыва отдельных боеприпасов сохраняется, предупредил генерал.
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