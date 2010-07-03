Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован

11:00
11:00
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Фото: телеканал Оса
Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщили в Минобороны РФ.
"Проливка территории осуществляется веерным способом с привлечением десяти самолетов Ил-76 и пяти вертолетов армейской авиации Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами", – цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны.
В ведомстве отметили, что сейчас арсенал никакой угрозы для Ачинска и поселка Каменка не представляет.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли вечером 5 августа на складе воинской части на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, объявлена эвакуация.
В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью. Шестеро с поражениями средней тяжести госпитализированы. Состояние пострадавших средней тяжести.
"Планировалось эвакуировать 11 тысяч человек из Ачинска и 5,5 тысячи – из Ачинского района. В пунктах временного содержания зарегистрировано гораздо меньшее количество жителей, значительная часть устроилась у родственников", – приводит слова губернатора региона Александра Усса его пресс-служба.
Пока опасность пребывания в радиусе 15 километров от места взрывов сохраняется, а режим ограниченного пребывания может быть сохранен до 20:00 по местному времени.
В Красноярском крае продолжается тушение пожара на складе боеприпасов
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