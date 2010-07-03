Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован

Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщили в Минобороны РФ.

"Проливка территории осуществляется веерным способом с привлечением десяти самолетов Ил-76 и пяти вертолетов армейской авиации Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами", – цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны.

В ведомстве отметили, что сейчас арсенал никакой угрозы для Ачинска и поселка Каменка не представляет.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли вечером 5 августа на складе воинской части на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, объявлена эвакуация.

В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью. Шестеро с поражениями средней тяжести госпитализированы. Состояние пострадавших средней тяжести.

"Планировалось эвакуировать 11 тысяч человек из Ачинска и 5,5 тысячи – из Ачинского района. В пунктах временного содержания зарегистрировано гораздо меньшее количество жителей, значительная часть устроилась у родственников", – приводит слова губернатора региона Александра Усса его пресс-служба.

Пока опасность пребывания в радиусе 15 километров от места взрывов сохраняется, а режим ограниченного пребывания может быть сохранен до 20:00 по местному времени.

