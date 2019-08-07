Названа примерная сумма ущерба от пожара на складе боеприпасов в Ачинске

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СМИ подсчитали примерную стоимость ущерба от пожара на военном складе боеприпасов в Красноярском крае. "Известия" взяли интервью у военного эксперта Алексея Хлопотова.

Собеседник издания рассказал, что несколько лет назад один танковый снаряд стоил в районе 10 тысяч рублей. Артиллерийский – еще дороже.

"Общую стоимость боеприпасов, которые нужны, чтобы восполнить партию, погибшую при взрыве арсенала, можно оценивать в районе одного миллиарда рублей", – подвел итог Хлопотов.

Согласно последней информации, в результате инцидента на складе было уничтожено примерно 40 тысяч снарядов для самоходных артиллерийских орудий и танков.

В понедельник в Ачинском районе Красноярского края пожар охватил хранилище пороховых зарядов. Был введен режим ЧС. Сообщалось о 12 пострадавших в результате взрывов.