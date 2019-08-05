В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов

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Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС.

Как сообщил сотрудник горячей линии, открытой администрацией района, эвакуация жителей населенных пунктов Ачинского района, будет продолжаться всю ночь.

Главное управление МЧС РФ про Красноярскому краю попросило жителей региона не паниковать в связи с пожаром. На базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон "Горячая Линия" +7 (391)275-16-41. По указанному номеру жители могут уточнить информацию о местах расположения ПВР, а также получить помощь психологов ведомства.

Инцидент произошел в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка. Пострадали восемь человек – четверо военных и четверо гражданских.

Данные о погибшем военном, которые появились в СМИ ранее, в Минобороны опровергли. В ведомстве также сообщили, что склад, на котором произошло ЧП, планировали расформировать до конца 2022 года.

В военно-следственном управлении по Центральному военному округу сообщили о начатой проверке. Сейчас следственная группа ждет, пока закончатся взрывы.

В настоящий момент пламенем охвачено хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. На складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Природных пожаров в районе ЧП не зарегистрировано.

Пассажиров предупредили, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками.

