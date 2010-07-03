Следователи начали проверку по факту взрывов в воинской части в Красноярском крае

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В военно-следственном управлении по Центральному военному округу сообщили о начатой проверке по факту взрывов на территории воинской части в селе Каменка Красноярского края. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

"Проверку мы начали. Там взрывы продолжаются, поэтому следственная группа ждет", – отметили в управлении.

5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошли взрыв и пожар. По информации медиков, пострадали восемь человек – четверо военных и четверо гражданских. Данные о погибшем военном в Минобороны опровергли. Склад планировали расформировать до конца 2022 года.

Минобороны перебрасывает к месту ЧП робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14". В городской администрации сообщили об эвакуации 11 тысяч жителей. В Ачинск отправился первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Пламенем охвачено хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. На складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Природных пожаров в районе ЧП зарегистрировано не было.

