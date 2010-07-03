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17:08

Минобороны опровергло гибель военного при пожаре в Красноярском крае

происшествия

17:08

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Фото: соцсети

Министерство обороны России опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что при пожаре на складе в Красноярском крае погиб военнослужащий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Ни одного военнослужащего не погибло", – сообщил источник.

Ранее стало известно, что на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошли пожар и взрывы. Поступала информация об одном погибшем и восьми пострадавших.

В городской администрации сообщили об эвакуации 11 тысяч жителей из-за ЧП.

Между тем первый замглавы МЧС Александр Чуприян отправился в Ачинск. Последнюю неделю он находится в Сибири, где возглавляет оперативный штаб по тушению лесных пожаров.

Тушить пламя будут два пожарных поезда.

Отмечается, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. На складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. В районе ЧП природных пожаров зарегистрировано не было.

Тем временем пассажиров предупредили, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками.

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происшествия

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