Названа основная причина пожаров в Сибири

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В МЧС РФ считают, что основная причина природных пожаров в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – неосторожное обращение с огнем.

"Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог", – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Также указывается, что площадь лесных пожаров сократилась на четверть.

"Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС РФ и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более 1 миллиона гектаров. Общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25 процентов", – говорится в сообщении ведомства.

Власти Красноярского края считают, что в борьбе с огненной стихией наступил "радикальный перелом". За прошедшие сутки в регионе ликвидированы 11 лесных пожаров на общей площади более 82,5 тысячи гектаров.

На официальном портале региона говорится, что пожароопасный сезон начался очень рано из-за малоснежной зимы и ранней весны. Большинство пожаров действуют на расстоянии более 25 километров от населенных пунктов и не представляют угрозы населению.

За сутки на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано шесть пожаров на площади 10 тысяч гектаров. Четыре очага потушены в Казачинско-Ленском районе, по одному в Жигаловском и Усть-Кутском.

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует также в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).

В Сибири начали вызывать дожди для борьбы с пожарами

В субботу, 3 августа, сотрудники Авиалесоохраны ликвидировали пожар на месте падения Тунгусского метеорита. По словам экспертов, возгорание на непроходимой территории возникло из-за сухой грозы. Пожарным пришлось вручную прокладывать заградительные полосы и разбирать лесные завалы.

Пожароопасная ситуация сохранится в ближайшую неделю. Сибирские регионы будут находиться во власти антициклона, потому вероятность дождей невелика.

