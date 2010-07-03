Электрички Курского направления МЖД ввели в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение электричек Курского направления МЖД ввели в график после сбоя из-за повреждения кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

Как пояснили в МЖД, железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Подольск – Гривно, где ранее сторонняя организация повредила кабель. "Возобновлен скоростной режим на участке по всем путям", – подчеркнул представитель магистрали.

По его словам, руководство дороги принимает меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов.

Ранее сообщалось, что на Курском направлении МЖД пригородные поезда следуют с задержками. Причиной стало повреждение кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки, которое отвечает за движение в автоматическом режиме. Инцидент произошел в 15:40 на участке Подольск – Гривно.