Электрички Курского направления МЖД ввели в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение электричек Курского направления МЖД ввели в график после сбоя из-за повреждения кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.
Как пояснили в МЖД, железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Подольск – Гривно, где ранее сторонняя организация повредила кабель. "Возобновлен скоростной режим на участке по всем путям", – подчеркнул представитель магистрали.
По его словам, руководство дороги принимает меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов.
Ранее сообщалось, что на Курском направлении МЖД пригородные поезда следуют с задержками. Причиной стало повреждение кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки, которое отвечает за движение в автоматическом режиме. Инцидент произошел в 15:40 на участке Подольск – Гривно.
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