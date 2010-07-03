График следования электричек Ярославского направления изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
31 августа и 1 сентября изменится график следования электричек на Ярославском направлении МЖД. Это связано с проведением работ на участке Софрино – Пушкино, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".
Маршруты некоторых пригородных поездов сократят на участках Пушкино – Красноармейск, Пушкино –Софрино, Пушкино – Сергиев Посад, Мытищи – Москва и Пушкино – Александров.
На время работ выведут из расписания несколько рейсов, связывающих Москву с Сергиевым Посадом, Александрово, Пушкино, Монино и Красноармейском.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с расписанием можно на сайте и в мобильном приложении компании, а также на железнодорожных станциях.
Ранее сообщалось, что электрички Рижского и Калужского направлений поменяют расписание на время запланированных работ по развитию инфраструктуры. Новый график будет действовать с 28 по 30 августа, со 2 по 4 сентября, а также 8 и 9 сентября.
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