Стало известно об изменениях в расписании электричек Ярославского направления МЖД

Расписание ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги поменяется 21 и 22 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу АО "ЦППК".
"На этот период из расписания выведены несколько рейсов: Москва - Сергиев Посад, Сергиев Посад – Москва, Москва – Александров, Александров – Москва, Москва – Пушкино, Пушкино – Москва, Москва – Монино, Монино – Москва, Москва – Красноармейск", – информируют в пресс-службе компании.
Отмечается, что на этот период на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково будут проводиться путевые работы. По этой причине график движения электропоездов будет изменен.
"ЦППК" напоминает, что узнать актуальное расписание движения поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении.
Ранее сообщалось об изменении графика движения электричек Казанского направления МЖД. Новое расписание будет действовать до конца сентября.
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