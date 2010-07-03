Психиатр назвал причины популярности антидепрессантов в России

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Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович назвал причины популярности психотропных препаратов у россиян. Он отметил, что за последние 100 лет гипердиагностика по классификации симптомов, указывающих на депрессию, увеличилась в 10 раз.
"Фармкомпании лоббируют идею распространения психических расстройств. Им надо продавать и продавать больше, поэтому они пугают нас тем, что депрессия широко шагает, скоро будет даже инвалидность по депрессии. Психические расстройства диагностируют все, кому не лень. Независимо от психиатров эти диагнозы начали ставить кардиологи, гастроэнтерологи, все подряд. Назначают психотропные препараты, в частности, антидепрессанты, даже не заморачиваясь о том, есть там депрессия или нет. За последние сто лет гипердиагностика по классификации симптомов, указывающих не депрессию, увеличилась в десять раз", – сказал Федорович ИА "НСН".
Кроме того, по словам психиатра, россияне все чаще назначают препараты себе сами, не желая обращаться к специалистам. Многие не хотят идти к врачам, поскольку не доверяют медицине. Федорович отметил, что прием антидепрессантов не несет в себе какой-то опасности. Он отметил, что альтернативой может стать здоровый образ жизни без стресса, однако совсем уйти от стресса стало невозможно. Поэтому многие выбирают между алкоголем и антидепрессантами, и они больше склоняются ко второму варианту.
Ранее сообщалось, что аптечные продажи антидепрессантов выросли в России на 12–15% по сравнению с прошлым годом. Также растет спрос на успокоительные препараты.
"Прямо и сейчас": "игра на нервах"
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