Врачи дали рекомендации для борьбы с осенней хандрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бороться с осенней хандрой и сонливостью можно с помощью утренних упражнений, зеленого чая и ароматических масел, сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Утро хорошо начать хотя бы с небольшой зарядки. Упражнения помогут насытить кровь кислородом и проснуться. Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
Специалист отметил, что до утреннего кофе полезно выпить стакан чистой воды, а на завтрак – стакан свежевыжатого апельсинового сока. В течение рабочего дня для поднятия бодрости нужно заменить кофе зеленым чаем, чаще открывать окна и по возможности выходить на улицу.
Кроме того, бодрящим эффектом обладают некоторые ароматические масла.
"Достаточно капнуть на салфетку каплю масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина, сосны и положить на рабочий стол. Возьмите с собой на работу горсть орехов и фрукты, которые тоже дадут дополнительную энергию", – подчеркнул Тяжельников.
Также специалист рассказал, что не стоит поддаваться желанию выспаться в выходные – это нарушит режим. Тяжельников посоветовал заменить дневной сон прогулкой.
Ранее вице-президент независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов посоветовал россиянам завести роман, сменить парфюм, стиль одежды и цвет волос. По его словам, это лучший способ борьбы с осенней хандрой.
Специалист подчеркнул, что не стоит путать осеннюю хандру с депрессией. По его словам, депрессия, как болезнь, так не лечится – ее надо лечить антидепрессантами. Объяснил он это тем, что болезненная депрессия – это изменения нейрохимизма мозга.
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