Психологи рассказали о признаках "маскированной депрессии"

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Признаками "маскированной депрессии" могут быть повышенная сексуальная активность и чрезмерный аппетит по вечерам в сочетании с отсутствием радости от жизни, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения.

При скрытой депрессии классические аффективные компоненты заболевания могут быть незначительными или совсем отсутствовать. В таком состоянии человек, как правило, не осознает депрессивного расстройства.

В ведомстве назвали и наиболее явные признаки депрессии. Например, состояние хронической усталости, проблемы со сном и отсутствие энтузиазма к еде и сексу.

"Когда хочется сидеть или лежать на одном месте. А выполнять какую-либо работу приходиться заставлять себя "через не хочу". Как правило, это всегда проблемы со сном. Человек не может долго уснуть, чутко спит и просыпается по несколько раз за ночь. А по утрам он испытывает ощущение невыспанности, даже если проспал больше восьми часов", – цитирует Агентство "Москва" пресс-службу департамента.

Психологи утверждают, что депрессия часто сопровождается психосоматическими расстройствами в виде головных болей, болей в разных участках тела, тошноты, похолодания конечностей и постоянной потливости. Причем такое состояние можно назвать депрессией, если оно длится более 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что бороться с осенней хандрой и сонливостью можно с помощью утренних упражнений, зеленого чая и ароматических масел. До утреннего кофе полезно выпить стакан чистой воды, а на завтрак – стакан свежевыжатого апельсинового сока. В течение рабочего дня для поднятия бодрости нужно заменить кофе зеленым чаем, чаще открывать окна и по возможности выходить на улицу.

Вице-президент независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов посоветовал россиянам завести роман, сменить парфюм, стиль одежды и цвет волос. По его словам, это лучший способ борьбы с осенней хандрой.

Специалист подчеркнул, что не стоит путать осеннюю хандру с депрессией. По его словам, депрессия, как болезнь, так не лечится – ее надо лечить антидепрессантами. Объяснил он это тем, что болезненная депрессия – это изменения нейрохимизма мозга.

