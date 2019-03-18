Литература против депрессии: три варианта выхода из кризиса

Депрессия, детские травмы, экзистенциальный кризис – три героини современных романов находят способы борьбы с типичными проблемами.

Рецепт 1: Сон и антидепрессанты

Отесса Мошфег "Мой год отдыха и релакса"

Издательство LikeBook

Перевод с английского Ирины Гиляровой

Лет пятнадцать назад при подступающей депрессии умные красивые девочки отправлялись сперва в ленивое путешествие по Италии, а потом – на йогу в Индию, обретали любовь и гармонию где-нибудь на Бали. Элизабет Гилберт, описала этот опыт – и книга "Ешь, молись, люби" стала манифестом целого поколения. Девушки нового столетия выбирают эскапизм. Героиня Мошфег, разобравшись с текущими делами, предусмотрительно оплатив счета, наугад выбрав психоаналитика, которому можно врать про бессонницу и выписывать все новые и новые мощные препараты, погружается в сомнамбулическое состояние, которое, в конечном итоге, превращает в перфоманс. Выпускница престижного Колумбийского университета, стройная красавица с медовыми локонами, работающая в модной арт-галерее Нью-Йорка, добровольно хоронит себя заживо в большой квартире в престижном районе.

"Я вошла в "спящий режим" в середине июня 2000 года. Мне было двадцать шесть лет. Сквозь сломанную планку жалюзи я видела, как умирало лето и наползала холодная и серая осень". Роман Отессы Мошфег о "депрессии на ровном месте" и о том, как сложно помочь тому, кто добровольно погружается в апатию. "Мой год отдыха и релакса" – иллюстрация того, как жалость к себе, инфантилизм и отсутствие жизненной философии доводят до глубокого кризиса.

Рецепт 2: Психотерапия и работа над собой

Гейл Ханимен "Элеанор Олифант в полном порядке"

Издательство АСТ

Перевод с английского Виктора Липки

У тридцатилетней Элеанор Олифант куда больше причин погрузиться в себя, чем у героини Мошфег. Прошлое, от которого остались шрамы на лице и бессонница, надломленная психика, детские травмы, которые подсознание отказывается даже признавать. Если честно, с такими вводными история Элеанор Олифант тянет на мрачный драматический триллер о тайнах израненной души. Но Гейл Ханимен делает куда лучше! Она пишет очень смешной, жизненный роман о том, как трудно порой встроиться в социум, найти понимание у окружающих и просто получать от жизни удовольствие. Элеанор работает в бухгалтерии, старается избегать коллег, за обедом разгадывает кроссворды, по средам созванивается с мамочкой, вечно попадает в нелепые ситуации и грезит о романтическом свидании с мужчиной мечты.

У Элеанор Олифант далеко не все в порядке, но она это понимает и постепенно учится взаимодействовать с миром, с людьми вокруг. Крохотными шажками, опираясь на руку друга, постоянно спотыкаясь и натыкаясь на все углы, она идет навстречу самой себе. Начавшись как серия комических скетчей, история Элеанор постепенно превращается в глубокий роман о преодолении, написанный при этом легко, живо и очень остроумно.

Рецепт 3: Разговоры на кухне и критическое мышление

Маша Трауб "На грани развода"

Издательство "Эксмо"

У героини Маши Трауб все совсем иначе. Она замужем, у нее девятилетняя дочь, ей некогда заниматься самокопанием, разбираться в себе и спать по трое суток подряд. Но ощущение, что жизнь катится не туда, никто не отменял. В определенный момент Марина, не выдержав, внезапно уезжает в отпуск вдвоем с дочкой, чтобы побыть наедине с собой и разобраться, существует ли ее семья в реальности или они с мужем давно стали друг другу чужими людьми, а она просто отказывается это замечать. Но в маленьком семейном пансионате, куда попадает Марина, не слышали о личном пространстве. Как ни пытается Марина дистанцироваться от других постояльцев, ничего не выходит. Никакого тебе спасительного одиночества, целительного молчания и спокойного созерцания. Да просто покурить в одиночестве на собственном балконе и то проблематично. Другие мамы со своими трудностями, в которые Марина не планировала вникать, семейные пары со странными отношениями, дети, которые видят и замечают куда больше, чем кажется взрослым... Оказывается, что Марине все это было необходимо. И в неожиданных разговорах с незнакомыми людьми легко признаться себе в том, что годами замалчивалось и заталкивалось поглубже. Наблюдательная Маша Трауб умеет смешно и честно писать о семейных отношениях. Ее герои – обычные живые люди со своими прибабахами, понятными чувствами и жизненными проблемами. Люди, которые умеют выслушать. И если ты взрослая женщина, способная критически мыслить, то большего, пожалуй, и не нужно.

Наталья Ломыкина