В России выросли продажи антидепрессантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Аптечные продажи антидепрессантов выросли в России на 12–15% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Известия".

Также растет спрос на успокоительные препараты. За сентябрь 2019 года таких лекарств приобрели на 13% больше, чем в тот же месяц прошлого года. Как полагают эксперты, это связано с ростом уровня негативных настроений в обществе и злоупотреблением назначениями таких средств со стороны врачей.

Специалисты уточнили, что больше 40% потребителей седативных препаратов – это люди в возрасте от 25 до 34 лет. Реже других успокоительные покупали граждане 55–64 лет – меньше 5%.

Ранее в департаменте труда и социальной защиты населения рассказали, что признаками "маскированной депрессии" могут быть повышенная сексуальная активность и чрезмерный аппетит по вечерам в сочетании с отсутствием радости от жизни.

При скрытой депрессии классические аффективные компоненты заболевания могут быть незначительными или отсутствовать. В таком состоянии человек, как правило, не осознает депрессивного расстройства.