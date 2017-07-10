Дети на выставке "Иннопром-2017" подарили внукам Путина конструктор

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Юные участники международной промышленной выставки "Иннопром-2017" подарили президенту России Владимиру Путину развивающий конструктор для его внуков, сообщает РИА Новости.

На мероприятии глава государства также ознакомился с другими разработками талантливых детей. Среди них дрон-уборщик, робот-саламандра и орнитоптер "Призрак". Эти технические новинки были представлены на стенде Уральского образовательного центра "Золотое сечение", который работает под руководством президентского центра для одаренных детей "Сириус".

Еще президенту показали робота для изучения подводного дна. Он напомнил Путину собственный спуск на дно озера Байкал.

Кроме того, российского лидера заинтересовали изобретения взрослых. К примеру, беспилотник "Юпитер" и система подавления дронов разработки КБ "Аэростарт", которая может посадить летательный аппарат, используемый нелегально.

Путин также посетил презентацию нового проекта в сфере цифровой промышленности.Этот проект позволяет виртуально моделировать детали, станки и производственные процессы, а также управлять ими.