Путин рассказал о подарках от внуков

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал, что всегда ждет поздравлений с днем рождения от друзей, детей и внуков.

"Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то", – признался президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Путин также рассказал о подарках, которые получает от внуков.

"Поделки бывают, рисунки, просто поздравления", – рассказал президент.

7 октября Владимир Путин отметил 68-й день рождения.

Ранее Путин показал свой секретный кабинет и рассказал, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним.

Известно, что у Путина есть две дочери. Одна из них в августе испытала на себе вакцину от коронавируса.