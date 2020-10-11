Путин рассказал о подарках от внуков

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин рассказал, что всегда ждет поздравлений с днем рождения от друзей, детей и внуков.
"Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то", – признался президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Путин также рассказал о подарках, которые получает от внуков.
"Поделки бывают, рисунки, просто поздравления", – рассказал президент.
7 октября Владимир Путин отметил 68-й день рождения.
Ранее Путин показал свой секретный кабинет и рассказал, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним.
Известно, что у Путина есть две дочери. Одна из них в августе испытала на себе вакцину от коронавируса.