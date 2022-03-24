Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной – Песков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бизнесмен Роман Абрамович участвовал в начальном этапе переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами: российской и украинской", – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы РФ заявил, что действия западных стран по отношению к российскому бизнесу сравнимы с бандитизмом. Представитель Кремля выразил мнение, что санкции Запада в отношении российских бизнесменов показывают крах святости частной собственности в этих государствах. Песков подчеркнул, что многие ведущие предприниматели РФ имеют статус международных.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, в черном списке оказались бизнесмен Роман Абрамович и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

