Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Турции

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Турция готова организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил мнение, что переговоры делегаций в Стамбуле могут содействовать встрече Путина и Зеленского.

"Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Очная встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле 29 марта. По плану переговоры начнутся в 10:30 по московскому времени.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что прогресса в вопросе встречи Путин и Зеленского пока нет. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ, в свою очередь, отметил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Он подчеркнул, что из-за накопившихся проблем будет непродуктивно организовывать встречи для простого обмена мнениями.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

