Лавров рассказал о ходе переговоров между Россией и Украиной

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Переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело из-за непоследовательного поведения украинской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит RT.

"Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию", – сказал Лавров в ходе выступления в МГИМО.

По словам Лаврова, в процессе переговоров Киев отказывается от собственных предложений.

Ранее глава МИД РФ заявил, что США невыгодно, чтобы переговоры между Россией и Украиной закончились как можно быстрее. По словам Лаврова, Киев держат за руку американские коллеги, рассчитывающие продолжать поставки оружия на Украину.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.