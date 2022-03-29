Песков прокомментировал появление Абрамовича на переговорах с Украиной в Стамбуле

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Участие Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между Москвой и Киевом. При этом он не является официальным членом российской делегации, сообщает РИА Новости.

28 марта в СМИ появились сообщения об отравлении участников переговоров между Россией и Украиной – в частности, бизнесмена Романа Абрамовича. Песков опроверг эти сообщения. По его словам, это часть информационной войны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.