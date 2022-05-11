В Международной федерации журналистов призвали расследовать гибель репортера Al-Jazeera

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Международная федерация журналистов (IFJ) призвала провести расследование гибели репортера Al-Jazeera на Западном берегу Иордана, сообщается в Twitter организации.

Журналистка Ширин Абу Акле была убита в ходе освещения израильских рейдов в районе города Дженин. Она погибла от смертельного ранения в голову. В федерации заявили, что осуждают гибель репортера.

Ранее в Берлине предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов и членов их семей. Со стороны улицы бросили бутылку в окно одной из квартир дома, в котором проживали сотрудники корпунктов СМИ.

После случившегося дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина заявили, что оно уже идет. К расследованию привлекли прокуратуру и отдел госбезопасности.