В ООН осудили попытку теракта против российских журналистов в Берлине

05:28
Фото: depositphotos/gary718
В ООН осудили попытку теракта в отношении журналистов из России в Берлине, заявила помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо.
"Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ", – передает ее слова РИА Новости.
Она добавила, что все инциденты против работников СМИ должны быть расследованы.
Ранее сообщалось, что в Берлине предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов и членов их семей. Со стороны улицы бросили бутылку в окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ.
После случившегося дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина заявили, что оно уже идет. К расследованию привлекли прокуратуру и отдел госбезопасности.
До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские граждане подвергаются дискриминации и притеснениям за рубежом. По его словам, в последнее время целый ряд западных стран предпринимают недружественные шаги в отношении РФ, и речь идет не только о санкциях, а именно о последствиях миграционного свойства.
Посольство в ФРГ требует тщательного расследования попытки теракта против журналистов РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: