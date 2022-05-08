В ООН осудили попытку теракта против российских журналистов в Берлине

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В ООН осудили попытку теракта в отношении журналистов из России в Берлине, заявила помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо.

"Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ", – передает ее слова РИА Новости.

Она добавила, что все инциденты против работников СМИ должны быть расследованы.

Ранее сообщалось, что в Берлине предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов и членов их семей. Со стороны улицы бросили бутылку в окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ.

После случившегося дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина заявили, что оно уже идет. К расследованию привлекли прокуратуру и отдел госбезопасности.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские граждане подвергаются дискриминации и притеснениям за рубежом. По его словам, в последнее время целый ряд западных стран предпринимают недружественные шаги в отношении РФ, и речь идет не только о санкциях, а именно о последствиях миграционного свойства.

