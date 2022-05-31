Макрон заявил о рестрикциях против 80 бизнесменов РФ в рамках шестого пакета санкций

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза коснется трех телеканалов и 80 бизнесменов России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Шестой пакет (санкций ЕС против России. – Прим. ред.) очень важный, он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк (Сбербанк. – Прим. ред.) и впервые ввести нефтяное эмбарго", – отметил он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

