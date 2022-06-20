Дания присоединилась к оборонной политике ЕС – Боррель

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Дания присоединилась к оборонной политике Европейского союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз агрессивным игроком.

Он отметил, что из-за этого возникают сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС. Кроме того, министр подчеркнул, что страны ЕС выполняют функции придатка Североатлантического альянса.

