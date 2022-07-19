Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с Раиси и Хаменеи

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером страны Али Хаменеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
"Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером", – сказал он.
Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.
Ранее в Белом доме заявили, что Иран планирует поставлять беспилотники в РФ.
Американские власти предполагают, что Иран намерен передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников.
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