Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с Раиси и Хаменеи

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Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером страны Али Хаменеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером", – сказал он.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

Ранее в Белом доме заявили, что Иран планирует поставлять беспилотники в РФ.

Американские власти предполагают, что Иран намерен передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников.