В Белом доме заявили, что Иран планирует поставлять беспилотники в РФ

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Американские власти предполагают, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников.
"Это лишь один пример того, что Россия обращается к таким странам, как Иран, за техническими средствами, которые также используются <...> или использовались до того, как мы обеспечили прекращение огня в Йемене, для атак на Саудовскую Аравию", – передает слова Салливана ТАСС.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в течение недели Вашингтон может объявить о поставках Киеву систем ПРО средней и большой дальности, контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов. В Кремле между тем заявили, что США не уведомляли Россию о соответствующих планах.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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