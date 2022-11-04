G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть – СМИ

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Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированную цену на нефть из России, передает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, финализация уровня цены на нефть планируется позднее в ноябре.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. По ее мнению, решение позволит сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов, но также сохранить прибыльность их добычи.

6 октября Совет Евросоюза принял восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь автор статьи во французском издании Causeur предложил России продавать Европе нефть ниже рыночной цены в обмен на страхование ее транспортировки. По его мнению, Москва продолжит добывать нефть и продавать ее, так как иначе ее некуда будет девать в силу ограниченной емкости хранилищ.



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