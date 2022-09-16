Эксперт назвал факторы, влияющие на стоимость нефти

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Цены на нефть зависят от фундаментального и спекулятивного факторов, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
"Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая", – сообщил он в беседе с RT.
Фролов ожидает ускоренных темпов восстановления спроса после снятия данных ограничений.
По словам эксперта, спекулятивная составляющая носит краткосрочный характер и может оказывать существенное влияние на увеличение цен на топливо. Так, ситуации с предельными ценами на нефть и возможным снятием санкций с Ирана являются спекулятивным фактором.
"На ближайшие дни прогнозы делать бессмысленно. Может происходить любое колебание в любую сторону", – подчеркнул аналитик.
Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.
До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Он назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок.
По мнению Новака, за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.
"Деньги 24": предельные цены на российскую нефть
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