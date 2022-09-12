Скидка на российскую нефть Urals снизилась до 20 долларов за баррель

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Скидка на российскую нефть Urals уменьшилась до 20 долларов за баррель на фоне подешевевшего фрахта судов. Об этом заявил заместитель гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго Денис Дерюшкин, передает ТАСС.
По его словам, пару месяцев назад скидка на нефть составляла почти 40 долларов за баррель. Дерюшкин пояснил, что это было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания со стороны банков предоставлять аккредитивы.
Он добавил, что установившаяся скидка существенно ударяет по экономике добывающих компаний. В целом же, пояснил Дерюшкин, в этих реалиях можно существовать.
Ранее директор дирекции переработки нефти и газа "Газпрома" Олег Ведерников заявил, что компания собирается в этом году нарастить нефтепереработку в России на 7% к допандемийному, 2019 году. Он отметил, что необходимую рынку динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс "Евро+" Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ.
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