"Газпром нефть" планирует достичь рекордного объема переработки в 2022 году

Фото: Стоян Васев
"Газпром нефть" собирается в этом году нарастить нефтепереработку в России на 7% к допандемийному, 2019 году, заявил журналистам директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников.
"Мы планируем по итогам 2022 года выйти на рекордный объем нефтепереработки на российских НПЗ компании – более 41 миллиона тонн. Это на 7% выше уровня допандемийного, 2019 года", – сказал он.
Ведерников отметил, что необходимую рынку динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс "Евро+" Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ. По его словам, планы по модернизации российских нефтеперерабатывающих активов сохраняются.
Топ-менеджер добавил, что за шесть первых месяцев года показатель переработки вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом объем он не уточнил. По его словам, наибольший вклад в динамику дали омский и московский заводы.
В первом полугодии переработка нефти на Московском НПЗ составила 5,9 миллиона тонн, что почти на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил генеральный директор предприятия Виталий Зубер.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что после третьего этапа модернизации Московский нефтеперерабатывающий завод будет самым экологически чистым предприятием такого формата в Европе. По его словам, на заводе с каждым годом значительно улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал, что третий этап будет завершен в 2025 году.
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