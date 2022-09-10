Режим лимита цен на нефть РФ предполагает ответственность за его обход – Минфин США

Фото: depositphotos/carloscastilla
Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает ТАСС.
По словам чиновника, также будет выработан набор правил, дающих четкое представление о том, как правильно соблюдать режим.
Первый заместитель министра добавил, что Минфин намерен в ближайшее время обнародовать часть пояснительных материалов.
Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.
До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях.
Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.
Новости последнего часа: РФ перенаправит поставки нефти при введении потолка цен
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: