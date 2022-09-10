Режим лимита цен на нефть РФ предполагает ответственность за его обход – Минфин США

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Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает ТАСС.

По словам чиновника, также будет выработан набор правил, дающих четкое представление о том, как правильно соблюдать режим.

Первый заместитель министра добавил, что Минфин намерен в ближайшее время обнародовать часть пояснительных материалов.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях.

Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.

