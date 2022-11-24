Эксперт объяснил, почему США разрешили ряду стран покупать нефть РФ

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Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович пояснил, почему Минфин Соединенных Штатов разрешил ряду стран покупать российскую нефть. Об этом сообщает радио КП.

Он подчеркнул, что речь идет, в частности, о Болгарии и Хорватии. Эти страны могут проводить операции по поставкам нефти из РФ.

Эксперт выразил мнение, что это временный компромисс, а затем давление Вашингтона на Евросоюз будет увеличиваться.



"Есть страны, которые беднее других в Европе, и им отказаться от российской нефти будет сложно. Поэтому они получили исключение сначала у европейцев, но теперь, чтобы не выглядело так, что ЕС разрешил, а американцы мешают, Минфин США и выступил с этим разъяснением", – пояснил Митрохович.

Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Хорватию и Болгарию, а также несколько стран ЕС, не имеющих выхода к морю. Согласно документу, также разрешены транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти в экстренных случаях. Речь идет о ситуациях, в которых существует риск для жизни экипажа и загрязнения окружающей среды.



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