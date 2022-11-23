Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками нефти РФ в некоторые страны ЕС

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Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Хорватию и Болгарию, а также несколько стран ЕС, не имеющих выхода к морю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лицензию американского ведомства.

Также, согласно документу, разрешены транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти в экстренных случаях. Речь идет о ситуациях, в которых существует риск для жизни экипажа и загрязнения окружающей среды.

"Все транзакции <...>, необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, <...> включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены", – говорится в документе.

В Минфине Соединенных Штатов также заявили, что под вводимый потолок цен не будет подпадать российская нефть, которая была существенно переработана за пределами РФ.

По данным ведомства, Запад будет добиваться того, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть был введен с 5 декабря.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок на топливо. Он отметил, что ценовые потолки на энергоресурсы и политизация всей сферы в целом приведут к дефициту, а также к перебоям с энергообеспечением.

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