Песков не прокомментировал возможное установление потолка на нефть РФ в 60 долларов

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о согласовании странами Евросоюза лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, призвав дождаться окончательного решения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не будем это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы", – заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что комментарии будут иметь смысл только после официального заявления ЕС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что государства ЕС во время собрания предварительно согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель. При этом он уточнил, что иногда будет проводиться пересмотр уровня цены.



ЕС может установить потолок цены на нефть РФ на уровне 60 долларов – СМИ

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