Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергоресурсов

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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа навсегда потеряла связь с Россией в вопросе поставок энергетических ресурсов.

"Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!" – написал Ульянов на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

Слова Ульянова стали ответом на заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, который ранее заявил, что Россия потеряла Европу как крупнейший рынок сбыта нефти и газа.

Он уточнил, что РФ экспортирует в Европу три четверти от всего объема добываемого газа и 55% нефти.

По словам Бирола, связь ЕС и РФ в вопросе поставок энергоресурсов прекращена навсегда. Он также подчеркнул, что у Москвы могут возникнуть проблемы с поиском новых клиентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз обратил внимание, что Россия не станет поставлять газ и нефть в страны, установившие ценовой потолок на топливо. Москва, по его словам, не изменит решение по данному вопросу.



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